Facebook отменит ограничения на публикации австралийских СМИ Фото: REUTERS

Власти Австралии страны и компания Facebook пришли к соглашению по законопроекту, который обязывал онлайн-платформы платить средствами массовой информации за размещение новостей. Теперь австралийские пользователи смогут читать новости на страницах соцсети. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

Как он уточнил, правительство Австралии внесет поправки в кодекс о ведении переговоров для средств массовой информации и цифровых платформ. По его словам, внесут ясность в отношении того, как именно должен действовать кодекс, а также «укрепят основания для требования справедливого вознаграждения со стороны СМИ». «Они обеспечат стимул для построения коммерческих отношений и ведения переговоров вне поля, регулируемого кодексом», - отметил глава ведомства.

Фрайденберг указал на то, что поправки позволят определять степень участия цифровой платформы в развитии медиаиндустрии Австралии и изменят понятие окончательного предложения, отказ от которого станет поводом для обращения в арбитраж.

Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон пообещал, что после достижения соглашения функции соцсети на территории страны будут восстановлены в полном объеме.

Напомним, пользователи Facebook в Австралии обнаружили, что со страниц всех местных новостных агентств, телеканалов и газет в ночь на четверг, 18 февраля, исчезли свежие публикации. В компании заявили, что администрация ограничила для австралийских пользователей просмотр местных и международных новостей, а также возможности ими делиться «в ответ на предложенный Австралией новый закон о переговорах для СМИ», согласно которому технологические компании должны будут договариваться с местными издателями и вещателями о выплатах за их контент.