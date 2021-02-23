Amnesty International перестанет называть Навального "узником совести". Фото: ПС Бабушкинского суда/ТАСС.

Правозащитная организация Amnesty International больше не будет называть российского блогера и оппозиционера Алексея Навального "узником совести". В компании отметили, что это связано с его высказываниями, которые он сделал в 2000-х годах. В организации расценили слова Навального, как "разжигающие ненависть".

"По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды", - указал агентству ТАСС медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.

Но при этом он отметил, что призыв к российским властям отпустить блогера на свободу остается в силе.

Представитель Amnesty International подчеркнул, что Навальный может вернуть себе статус в случае, если он "денонсирует ранее сделанные высказывания".

Напомним, Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года в аэропорту после возвращения из Германии, где проходил лечение.

Симоновский суд Москвы 2 февраля признал его виновным в нарушении постановления суда об условном заключении по делу об "ИвРоше". Оппозиционер должен был ежемесячно являться в УИН, но он пропустил несколько явок всвязи с чем условный срок был изменен на реальный. Блогера к 3,5 года колонии общего режима. При этом суд учел ранее надлежащее исполнение приговора и сократил срок до 2 лет 8 месяцев.

20 февраля Мосгорсуд удовлетворил ходатайство госзащитника и сократил срок на 50 дней.

В 2000-х годов Алексей Навальный записал несколько видеороликов, в которых уничижительно отзывался о мигрантах, при этом себя оппозиционер называл "дипломированным националистом".