ВОЗ: Пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года

Пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года, считают в ВОЗ. Фото: REUTERS

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что пандемия коронавируса завершится в начале следующего года.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — цитирует чиновника датский телеканал DR.

Специалист отметил, что вирус с течением времени ослабнет, но никуда не исчезнет. Он отметил, что его слова лишь небольшой прогноз.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года.

За это время болезнь зафиксирована у более чем 111 миллионов человек по всему миру, из них 2,5 миллиона стали жертвами болезни. По количеству зараженных лидируют США, Индия и Бразилия.

В августе прошлого года российские ученые зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. На данный момент ее закупили для использования более 30 стран.