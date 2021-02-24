Психолог объяснила, почему феноменальная память — это наказание

Человеческая память устроена гораздо сложнее компьютерной Фото: Shutterstock

Доктор психологических наук Мария Фаликман в беседе с kp.ru объяснила, почему такая феноменальная память, какой обладает, например, главный герой книги Сергея Довлатова «Заповедник», может считаться «наказанием» для человека.

«Это называется фотографическая память. По всей видимости, она представляет собой детский рудимент. У детей часто наблюдается эйдетическая память, когда они запоминают целиком всю картинку, которую только что видели, но далеко не всегда могут об этом рассказать, поскольку уровень развития речи у них еще недостаточен», - пояснила специалист.

Психолог отметила, что некоторые люди сохраняют такую способность и во взрослом возрасте, однако «тут есть опасность, что такая память поглотит всю их личность».

«Вот тот случай, который описывает Довлатов, когда его герой обладал уникальной памятью, но был абсолютно безвольным и даже не мог собраться и написать простейшую курсовую, в чем-то воспроизводит самый известный в мировой науке случай такой всепоглощающей памяти», - указала она.

Российский ученый Александр Лурия в книге «Маленькая книжка о большой памяти» изложил результаты 15-летних исследований человека, который обладал такой уникальной памятью.

«Он путался в своих собственных воспоминаниях и чужих историях, он не мог различать, где кончалась реальность его жизни и начиналось то, о чем он мечтал или фантазировал. Происходившее с ним на самом деле в его голове смешивалось с альтернативными вариантами развития событий, о которых он думал. Так что, его не выручила эта уникальная способность запоминать без ограничения. Почти как и героя Довлатова», - рассказала Мария Фаликман.

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