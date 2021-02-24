Путин подписал закон о наказании за пропаганду наркотиков в интернете

Путин подписал закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет заключения в тюрьме за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее с инициативой о принятии нового закона выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Авторы проекта закона предложили внести изменения в 230 статью Уголовного кодекса и в 151 статью Уголовно-процессуального кодекса России.

Во второй части 230 статьи теперь появится пункт "Д". В нём сказано об уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков, психотропных веществ или их аналогов, если человек пропагандировал их применение, используя информационно-телекоммуникационных сети, в том числе интернет. За подобное преступление можно получить срок до 10 лет тюрьмы.

Если употребление наркотика привело к смерти двух или более человек, то пропагандировавшего применение запрещённых веществ приговорят к сроку от 12 до 15 лет и запретят на 20 лет заниматься некоторыми видами деятельности или занимать определённые посты.