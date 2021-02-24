Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко в Сочи. Фото: Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи среди прочих вопросов обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран, а также координацию усилий силовых ведомств. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, совместное инвестиционное сотрудничество двух стран «фигурирует на повестке дня постоянно», а также является неотъемлемой частью Союзного государства и двусторонних отношений, уточнив, что речь всегда должна идти об экономической целесообразности.

«В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире», - заявил он.

Песков также сообщил об обсуждении двумя лидерами координацию усилий силовых ведомств.

«Говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны … Достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться», - сказал представитель Кремля.

По его словам, в целом, встреча Лукашенко и Путина была «очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной». Песков добавил, что российский лидер весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся переговоров.

Напомним, президенты России и Белоруссии встретились в Сочи в понедельник, 22 февраля. В ходе переговоров были подняты вопросы вакцины, импорта и экономики. На следующий день Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, основной темой которого стала кооперация стран в ВПК.