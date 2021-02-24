Въезд в Грузию для россиян с 1 марта 2021: наличие отрицательного теста на Covid обязательно

Въезд в Грузию для россиян с 1 марта 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Въезд в Грузию для россиян с 1 марта 2021 года разрешен, но при условии наличии отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил премьер республики.

Как уточнил глава грузинского правительства, кабмин республики приняло решение с начала весны расширить список стран, граждане которых могут прибывать в страну при отрицательном результате теста на коронавирус. В число этих стран вошла Россия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан.

«Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну», - сказал премьер-министр Грузии, уточнив, что речь идет о прибытии в страну по воздуху, а сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми для туристов.

Напомним, накануне появилась информация о въезде в Грецию для россиян. Власти Греции продлили до 8 марта ограничение на въезд в страну граждан России. Согласно введенным правилам, за неделю в страну из России могут въезжать до 500 человек.