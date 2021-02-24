Российские легкоатлеты не выступят на чемпионате Европы в помещении 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус, в связи с этим спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы в помещении 2021 года. Об этом говорится в релизе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В заявлении отмечается, что федерация «сделала все возможное», чтобы российские чистые атлеты смогли отправиться на чемпионат Европы в помещении. Однако, как уточняется в релизе, возможность возвращения нейтрального статуса легкоатлетам «с большой долей вероятности» рассмотрят на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, «но не ранее», тогда как турнир состоится 5-7 марта в польском городе Торунь.

«Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону», - говорится в заявлении, где подчеркивается, что ВФЛА продолжит «настойчиво добиваться возможности для выступления» российских спортсменов в международных соревнованиях.