Новый штамм коронавируса Fin-796H обнаружен у двух человек в Финляндии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Vita Laboratoriot и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образцах, присланных из южной Финляндии.

Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни.

Вариант Fin-796H имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов Covid.

При этом в мире уже обнаружено несколько вариантов коронавируса. Почти все они являются потомками британского варианта или южноафриканского, бразильского или японского варианта. Вариант, который сейчас встречается в Финляндии, отличается от всех предыдущих.

Его наследование имеет те же особенности, что и ранее широко распространенные в мире варианты, но, по-видимому, он не принадлежит линии эволюции ни одного из ранее известных штаммов.

- Новый вариант был обнаружен в исследовании секвенирования гена (определение их аминокислотной или нуклеотидной последовательности - прим. ред.), кодирующего пиковый белок. Найденный вариант отличается от ожиданий, поскольку его наследование не похоже ни на один из известных вариантов, - говорит Петри Аувинен , директор по исследованиям, ответственный за секвенирование подразделения Института биотехнологии .

Вариант Fin-796H имеет мутацию в области, распознаваемой рекомендованным ВОЗ методом ПЦР для гена N. Мутация в варианте препятствует надежному обнаружению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года. Это наблюдалось при анализе образца от пациента с инфекцией Covid-19. Vita и другие лаборатории, выполняющие коронарную диагностику в Финляндии, используют методы, которые идентифицируют по крайней мере два генных участка вируса.

«В других странах это может быть не так, поэтому открытие может иметь большое международное значение», - говорит Сакари Йокиранта , доцент кафедры клинической микробиологии в Vita Laboratories .

Пока неизвестно, является ли ишемическая болезнь сердца, вызванная этим вариантом, аномальной. Исходя из наблюдаемых мутаций, инфекционность вируса может быть высокой, как у британского штамма, и в то же время вакцины могут быть неэффективными против него, как в южноафриканском варианте. Однако доказательства свойств этого штамма будут получены только тогда, когда будет доступна дополнительная информация о его распространении и цепях заражения.

- Пока еще рано говорить, насколько широко распространился новый вариант Fin-796H и где он изначально он появился. Вряд ли в Финляндии развился бы такой штамм, поскольку здесь очень мало болезней. Нет причин для паники, хотя быстрая трансформация вируса, безусловно, беспокоит как с точки зрения диагностики, так и с точки зрения эффективности вакцинации, - успокаивает Тару Мери, доцент микробиологической иммунологии, ответственный за диагностику короны в Vita Laboratories .