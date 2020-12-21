В ВОЗ призвали не паниковать из-за «британской» мутации коронавируса

В ВОЗ считают, что новый штамм коронавируса вряд ли изменит действие вакцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента пандемий и эпидемий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан призвала не паниковать из-за новой «британской» мутации коронавируса. По ее словам, «вирусы видоизменяются, и в происходящем сейчас нет ничего удивительного», это «обычная эволюция».

Однако эксперт отметила, что для понимания, как именно нововыявленный штамм COVID-19 влияет на человека, «необходимы дополнительные лабораторные исследования», а пока специалисты не выявили «какого-либо изменения летальности вируса».

«Не надо паниковать. Науке известно, что чем больше случаев передачи какого-либо вируса происходит, тем больше вероятность его модификаций», - сказала Бриан в эфире телеканала BFM.

Она добавила, что новый штамм коронавируса вряд ли изменит действие вакцин, а принятые в Великобритании меры позволят замедлить его распространение до того, как начнется массовая вакцинация.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Британии обнаружили новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным.

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