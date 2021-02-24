NASA: В корпусе МКС может быть шесть трещин

В корпусе МКС может быть шесть трещин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж МКС заявил, что не менее шести трещин может быть в корпусе российского модуля "Звезда". Именно из-за них происходит утечка воздуха.

В результате переговоров космонавтов с Землей стало известно, что первую трещину заделают на следующей неделе.

Как сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного Центра управления полетами, в четверг будет проведено обследование трещины номер три, которую нашли рядом со стыковочным узлом. В пятницу обследуют еще три трещины. Трансляцию переговоров ведет NASA.

Космонавты временно заделали несколько возможных мест утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

17 февраля на МКС был доставлен мощный телескоп, который поможет в поиске утечек воздуха. Он был доставлен космическим грузовиком "Прогресс МС-16". Также грузовик доставил и материалы для герметизации трещин.