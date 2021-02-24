В МИД РФ предложили устранить зависимость от «ядовитого доллара»

В МИД РФ предложили избавиться от зависимости «ядовитого доллара». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с западными СМИ заявил, что РФ нужно избавиться от долларовой зависимости.

"Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", — подчеркнул он в разговоре с агентством Bloomberg.

При этом он отметил, что МИД не отвечает за экономическую политику.

Рябков добавил, что такие мысли появляются на фоне действий во внешней политике новой администрации президента США, связанных с антироссийскими санкциями.

Дипломат напомнил, что действия Америки в последние годы сильно повлияли на банки России, госкорпорации, нефтегазовый сектор, а также коснулись высших должностных лиц и бизнесменов. Отношения Москвы и Вашингтона в данный период накалены сильнее, чем во времена СССР.

Ранее специалисты выразили мнение, что антироссийские санкции сильно воздействуют на доллар, как на мировую валюту, подрывая ее.