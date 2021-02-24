В МИД РФ предложили устранить зависимость от «ядовитого доллара»

В МИД РФ предложили избавиться от зависимости «ядовитого доллара».
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Замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с западными СМИ заявил, что РФ нужно избавиться от долларовой зависимости.
"Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", — подчеркнул он в разговоре с агентством Bloomberg.
При этом он отметил, что МИД не отвечает за экономическую политику.
Рябков добавил, что такие мысли появляются на фоне действий во внешней политике новой администрации президента США, связанных с антироссийскими санкциями.
Дипломат напомнил, что действия Америки в последние годы сильно повлияли на банки России, госкорпорации, нефтегазовый сектор, а также коснулись высших должностных лиц и бизнесменов. Отношения Москвы и Вашингтона в данный период накалены сильнее, чем во времена СССР.
Ранее специалисты выразили мнение, что антироссийские санкции сильно воздействуют на доллар, как на мировую валюту, подрывая ее.