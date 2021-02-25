Президент Армении уволил замначальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Тирана Хачатряна, сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении уточняется, что замначальника Генштаба освобожден от занимаемой должности «на основании предложения премьер-министра» Никола Пашиняна.

Причины отставки Хачатряна не указываются. Однако известно, что накануне военачальник, который во время военных действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении, в интервью местному изданию раскритиковал заявление Пашиняна о российских «Искандерах». Хачатрян назвал слова армянского премьера «несерьезными», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пашинян пожаловался на работу российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» при обострении конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

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