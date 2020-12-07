Можно ли верить словам Пашиняна о неэффективности российских систем РЭБ в борьбе с беспилотниками

Главу республики обвиняют в том, что он должным образом не подготовил свою армию к боевым действиям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армянская оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна "из-за поражения в войне с Азербайджаном". Главу республики обвиняют в том, что он должным образом не подготовил свою армию к боевым действиям. Пашинян оправдывается и переводит стрелки на прежнее политическое и военное руководство страны.

Во время недавнего обращения к народу он нашел и еще одну причину - несработавшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в 2017 голу были закуплены у России и установлены на территории Нагорного Карабаха. По его словам, три года назад $42 миллиона из бюджета Армении было направлено на закупку систем РЭБ для того, чтобы закрыть небо в каких-либо конфликтах. Однако реальные результаты, по словам Пашиняна, "показали лишь ЗРК «Оса-АК», которые уничтожили немало военных объектов врага".

Ну что же, давайте разбираться.

Пашинян почему-то "забыл сказать", что именно российские системы РЭБ "Поле-21" аж на 4 дня остановили полеты ударных турецких беспилотников после того, как они стали падать или же приземляться на армянской территории. И лишь когда турецкие спецы частично нашли противоядие, их беспилотники снова стали появляться в небе Нагорного Карабаха. Но как только стали включаться другие системы РЭБ российского производства, война закончилась...

К похвале Пашиняном зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АК» знающие спецы и в Армении относятся с большим сомнением. Почему? Да потому, что армянская "Оса" все-таки успела "ужалить" считанное количество азербайджанских беспилотников, а что касается сбитых самолетов или вертолетов, то здесь результат вообще - "ноль". Причина одна - очень слабая подготовка зенитчиков. А знаете, почему Пашинян так нахваливает "Осу"? Да потому, что она сам участвовал в закупке этих старых комплексов у Иордании. Хотя и в минобороны республики, и в Генштабе ему советовали этого не делать.

Вот что рассказывает об этом военный эксперт Евгений Норин:

- Пашинян совершенно не случайно упоминает "Осы" - дело в том, что сделка, в рамках которой приобрели давно устаревший комплекс ПВО у Иордании (вместо того, чтобы купить более современные ЗРК у той же России) с самого начала вызывала много вопросов в Армении, и звучали очень четкие и весьма правдоподобные обвинения в том, что то была изначально коррупционная сделка. Причем в причастности к ней обвиняли в том числе самого Пашиняна. Так что естественно, что он сейчас говорит о том, как хороша была "Оса", хотя как раз ее-то эффективность вовсе, вовсе не очевидна...

Конечно, если бы Армения выиграла войну, Пашиняну оппозиция могла простить всё, но она считает, что "война проиграна", и теперь ему приходится искать хоть какие-то оправдания. И ссылаться на плохое оружие, это первое, что приходит на ум. Но премьер (а он же и верховный главнокомандующий) уходит от вопросов о плохой подготовке своей армии и о том, что солдаты и офицеры слабо владели боевой техникой.

Об этом же говорит и ошибочный «удар» ракеты армянского комплекса «Искандер» российского производства по жилому кварталу в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Именно об этом убедительно говорил на пресс-конференции и бывший начальник генштаба армянской армии и главный военный инспектор генерал-полковник Мовсес Акопян. Он обвинил руководство страны и армии во лжи и грубых ошибках в проведении мобилизации и военных закупок, в отсутствии стратегии и тактики.

Главной причиной поражения генерал назвал ошибки в управлении армией. Он раскритиковал своего преемника на посту главы генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна, обвинив его в развале армии и назвав «самым неподготовленным генералом».

Как пример вопиющих ошибок, Акопян назвал секретный приказ, которым, по его словам, были сокращены пять полков. И этот приказ был "благословлен" Пашиняном. Что же касается закупки старых зенитно-ракетных комплексов «Оса АК» у Иордании, то они, по его словам генерала, "не сбили ни одного беспилотника".