В России предложили выдавать «продуктовые карточки» тем, кто получает жилищные пособия

В России предложили перечислять деньги на продукты людям, которые получают жилищные пособия Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предложили ежемесячно переводить деньги на продукты людям, которые получают жилищные пособия, – как наиболее нуждающейся категории граждан. В среднем сумма такой помощи может составить около трех тысяч рублей в месяц на семью.

С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей, сообщает газета «Известия», чья редакция ознакомилась с содержанием письма главы союза Петра Шелища в министерство. В нем говорится, что государство уже признало этих граждан самыми нуждающимися, и именно им необходима поддержка, поэтому организация предлагает ввести «продуктовые карточки» для тех, кто получает субсидии на оплату ЖКХ.

Отмечается, что таких семей в России около трех миллионов, и реализация этой инициативы может стоить бюджету примерно 108 миллиардов рублей в год.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года глава комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. Позже Минпромторг. выступил с подобной инициативой, предложив продовольственную поддержку нуждающихся: ежемесячно переводить деньги на продукты. Тогда сообщалось, что если эту идею одобрят, помощь от государства могут получить, в частности, беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также людях, которые находятся в социальных учреждениях – например, в больницах, интернатах или домах престарелых.