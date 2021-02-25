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Политика

Пашинян назвал попыткой военного переворота требование ВС Армении о его отставке

Премьер-министр анонсировал обращение к нации
Источник:kp.ru
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Никол Пашинян уволил главу штаба ВС Армении, потребовавшего его отставки

Никол Пашинян уволил главу штаба ВС Армении, потребовавшего его отставки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генерального штаба Вооружённых сил Армении о его отставке является попыткой военного переворота.

Пашинян также анонсировал обращение к нации и призвал всех своих сторонников собраться на площади около Дома правительства.

Напомним, сегодня, 25 февраля, Вооружённые силы Армении потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

Поводом заявления армянской армии стало увольнение замначальника Генштаба, который назвал несерьёзными слова Пашиняна об "Искандерах".