В Нидерландах заявили, что "каждый день" ловят хакеров из России и Китая Фото: REUTERS

Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом заявил, что спецслужбы страны якобы «каждый день» ловят хакеров из Китая и России, которые, по его словам, взламывают компьютеры компаний и учебных заведений. При этом руководитель AIVD не привел никаких доказательств.

«Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений» - сказал глава AIVD в интервью Vu Magazine.

Как считает Акербом, целью этих хакеров является «жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети». При он не привел в пример никакой конкретной кибератаки.

Напомним, накануне Вашингтон обвинила Москву в масштабных кибератаках, которые якобы были осуществлены с целью заполучить разведданные. представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в ответ сообщила, что подобные заявления США о хакерских атаках якобы со стороны России уже стали рутиной.