Пашинян назвал требование военных об отставке правительства эмоциональной реакцией

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр республики Никол Пашинян назвал заявление военных с требованием об отставке правительства было эмоциональной реакцией.

Как он считает, ситуацию в стране управляемая, и заявил, что не собирается бежать из Армении. «Угроза переворота управляемая, думаю, что заявление военных было эмоциональной реакцией … Даже те, кого я уволил - мои братья, наши братья, солдаты нашей родин», - сказа глава правительства.

Напомним, сегодня, 25 февраля, Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики, а также правительства, указав на то, что кабмин «больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Соответствующие заявление подписал начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, а также командующие армейскими корпусами и высокопоставленные военные.

В свою очередь Пашинян назвал подобные требования ВС попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба.