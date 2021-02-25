Песков: В Кремле не обсуждают перенос выборов в Госдуму

В администрации Кремля не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о возможном проведении досрочных выборов в Госдуму в начале лета 2021 года.

- Мне, честно говоря, неизвестно о таких активных разговорах. Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно, и в администрации таких разговоров не ведется, - ответил журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, в 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. На этот же день запланированы выборы в Госдуму.