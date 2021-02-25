Пашинян – военным: «Занимайтесь вашим делом, охраной границ» Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел на площадь в Ереване к своим сторонникам и обратился к военнослужащим республики. Глава правительства приказал им заниматься своим делом и охранять границы страны.

- Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам - занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ - и никто не может его нарушить,- объявил Никол Пашинян в четверг, 25 февраля.

Политик добавил, что армия не может участвовать в политических процессах и должна подчиняться избранным властям. Он заявил также, что у прежних властей страны есть ставленники в вооруженных силах республики и "они должны уйти".

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня ВС Армении потребовали отставки Пашиняна, а также всего правительства, заявив, что оно больше не способно принимать «адекватные решения в кризисной ситуации». Требование подписали глава Генштаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, а также командующие армейскими корпусами и высокопоставленные военные. Их поддержал бывший президент республики Роберт Кочарян.

В свою очередь Никол Пашинян назвал это попыткой военного переворота, и заявил об увольнении начальника Генштаба ВС.

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