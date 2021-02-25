Власти Болгарии определили, когда и для каких стран откроют летний сезон-2021

В Болгарии определили, когда и для каких стран запустят летний сезон-2021 Фото: Shutterstock

Власти Болгарии определили, когда и для каких стран откроют летний сезон. Министр туризма Марияна Николова заявила, что поток иностранных туристов предстоящим летом будет меньше, чем в 2019 году, и примерно таким же, как в 2020-ом.

Туристический сезон в этом году могут осложнить сразу несколько факторов - позднее начало бронирования, сокращение авиаперевозок, медленный ход вакцинации в зарубежных странах.

Тем не менее уже есть брони на пасхальные каникулы, предварительные заявки авиакомпаний на рейсы в Бургас и Варну в летние месяцы. А это дает надежду на запуск сезона в привычные сроки - после 24 мая, пишет АТОР.

Марияна Николова отметила, что в 2021 году Болгария будет в основном делать ставку на "зеленые коридоры" и туристов, путешествующих на автомобиле. Так, страна рассчитывает заключить двусторонние соглашения по созданию «зеленых коридоров» с ключевыми рынками. Среди них – Израиль, Турция, Россия, Греция, Польша, Украина, Молдова, Чехия, Словакия, Германия и Великобритания.

Сейчас в Болгарии уже постепенно снимаются коронавирусные ограничения. Так, с 1 марта свою работу возобновят рестораны за пределами отелей.

- С учетом открытия ресторанов и начала летнего сезона после 24 мая, я надеюсь, что постепенно и плавно начнется и восстановление туристической отрасли, — заключила Марияна Николова.