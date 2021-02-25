В Австрии арестовали бывшего российского чиновника Мазо для выдачи России

Австрия поместила под арест экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России. Фото: Антон Новодержкин / ТАСС

Власти Австрии поместили под предэкстрадиционный арест бывшего чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо, чтобы затем передать России, сообщает газета Die Presse.

Адвокаты Мазо сообщили, что до экстрадиции Мазо пройдёт независимую экспертизу, поскольку, по мнению защиты, транспортировка бывшего чиновника может угрожать его жизни.

- Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд, - передаёт ТАСС слова вице-председателя земельного суда Кристины Зальцборн.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в конце 2019 года бывшего главу одного из департаментов Минкульта задержали в Вене. Бориса Мазо обвинили в хищении 450 миллионов рублей. Сообщалось также, что деньги были выделены на строительство зданий и водохранилища Эрмитажа, но Мазо вывел государственные деньги и скрылся.