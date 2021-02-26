Эпидемиолог сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России идет на спад

В России уменьшилось число случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад: люди стали реже заражаться инфекцией, уменьшилось и число бессимптомных носителей. Об этом рассказала журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В последние недели количество регистрируемых случаев уменьшилось примерно в три раза. Соответственно, снизилось и количество людей с бессимптомными формами инфекции. Так что можно сказать, что в некотором роде люди действительно стали реже болеть коронавирусом – как с клиническими проявлениями заболевания, так и без таковых», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Эпидемиолог уточнила: сейчас в нашей стране продолжается фаза стабилизации эпидемической ситуации, заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. Это происходит благодаря тому, что россияне и продолжают соблюдать меры предосторожности, и делают прививки против COVID-19.

«Ключевым моментом, указывающим на то, что заболеваемость идет на спад, является индекс распространения вируса, который должен быть меньше единицы. Сейчас он именно такой в более чем 90% регионов», - пояснила Наталья Пшеничная.

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