Дипломаты, выехавшие из КНДР на самодельной дрезине, вылетели в Москву

Российские дипломаты вернулись из КНДР на родину на самодельной дрезине. Фото: Telegram-канал МИД РФ

Российские дипломаты и члены их семей, которые преодолели очень непростой путь из Северной Кореи на Родину, уже вылетели в Москву. Об этом сообщило представительство министерства иностранных дел во Владивостоке на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что сотрудники представительства МИД «содействовали выезду с территории КНДР группы сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей».

«На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом», - уточнили коллеги путешественников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сотрудники димписсии в Пхеньяне вместе с детьми – в общей сложности восемь человек – преодолели часть пути в Россию на самодельной дрезине, причем толкать тележку по рельсам пришлось им самим. Главным «двигателем» несамоходной дрезины стал третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей была его трехлетняя дочь Варя.