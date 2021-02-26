Обвиняемого в мошенничестве доктора Блюма задержали в Испании

Евгений Блюм Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Генеральный директор НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгений Блюм, объявленный ранее в международный розыск и обвиняемый в мошенничестве на сумму более 29 миллионов рублей, задержан в Испании. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как уточнила представитель СК РФ, согласно сообщению Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел России, Блюм был задержан в Испании 11 февраля, после чего следствие предоставило все необходимые материалы, чтобы их могли направить в Испанию для запроса о выдаче обвиняемого.

«В Генеральную прокуратуру России Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона», - сообщила представитель СК РФ.

Напомним, Блюма обвиняют в хищении более 29 миллионов рублей у своей пациентки спортсменки - фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой). Девушка попала на реабилитацию к доктору, после того как получила перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. По мнению многих экспертов в этой области, Блюм знал о том, что никакое лечение не восстановит двигательные функции конечностей Марии после перелома позвоночника, но все равно назначил ей лечение и убедил подписать соответствующие документы.