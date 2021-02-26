Евгений Пригожин отреагировал на включение себя в список разыскиваемых ФБР россиян. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых граждан России.

Бюро накануне опубликовало в Twitter данные о розыске россиян по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. В списке упоминается и Евгений Пригожин, за информацию о котором ФБР предложило вознаграждение в 250 тысяч долларов.

По словам самого бизнесмена, власти США используют тему «российской угрозы» для прикрытия коррупции и оправдания «охоты на ведьм».

- Сотрудники ФБР вынуждены притвориться овцами, чтобы не получить по башке, они устраивают шоу с розыском. Прямо как в старые ковбойские времена, как в старые ковбойские времена. Правда будет на стороне хороших парней, а все что могут сделать плохие парни – это позабавиться самопиаром, - цитирует слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 26 февраля.

Отмечается, что летом минувшего года Интерпол исключил Евгения Пригожина из базы данных после внимательного изучения аргументов и материалов по уголовному делу в отношении предпринимателя из-за якобы вмешательства в выборы американского президента в 2016 году. Интерпол тогда пришел к выводу, что данное уголовное дело является политическим, и заявил, что требование Минюста США включить его в базу данных противоречит правилам международной организации. Кроме того, в марте 2020 года Штаты сняли обвинение по этому уголовному делу с организации «Конкорд менеджмент и консалтинг».