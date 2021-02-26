США обвинили наследного принца Саудовской Аравии в организации убийства журналиста Хашогги Фото: REUTERS

Американская разведка полагает, что наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Об этом говорится в пятницу, 26 февраля, в докладе разведки Соединенных Штатов.

- Наследный принц Саудовской Аравии считал Джамаля Хашогги угрозой королевству и поддерживал меры, которые заставили бы его замолчать. В 2018 году он одобрил операцию в Стамбуле, в Турции, по захвату или убийству саудовского журналиста, - говорится в докладе ведомства.

Сообщается, что в Штатах намерены ввести визовые ограничения для подданных Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста, пишет издание Bloomberg.

Джамаль Хашогги был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Сперва местные власти отрицали его исчезновение в дипломатическом представительстве, однако позже признались, что журналист был убит «в результате ссоры с консульскими работниками». Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.