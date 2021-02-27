Шойгу обсудил обстановку в Нагорном Карабахе с главой Минобороны Армении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу обсудил текущую обстановку в Нагорном Карабахе и миссию российских миротворцев в регионе с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Телефонные разговор глав военных ведомств состоялся в субботу, 27 февраля, сообщает Министерство обороны России.

Во время беседы министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Армении, ситуацию на территории Нагорного Карабаха, выполнения задач российскими миротворцами, которые были направлены в регион, и иные вопросы, которые представляют взаимный интерес двух государств.

Как писал сайт kp.ru, накануне, 25 февраля, российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с Вагаршаком Арутюняном ситуацию в республике Армения, которая сложилась после того, как армянские военные потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.