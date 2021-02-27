Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армянский президент Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности главы Генерального штаба Вооруженных сил республики Гаспаряна, отставки которого добивался глава правительства Никол Пашинян. Глава государства отдал документ обратно премьер-министру. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила администрация президента Армении.

Как писал сайт kp.ru, накануне военные в Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего кабинета министров, заявив, что они «не могут принимать правильные решения в экстренной ситуации». Премьер в свою очередь назвал такие требования попыткой военного переворота, сообщил об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил и вышел на улицу со своими сторонниками. Противники Пашиняна также устроили массовые протесты, требуя его отставки.