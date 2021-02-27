Виктор Гусев обратился в прокуратуру из-за мошенничества с квартирой тещи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мошенники, представившись сотрудниками российского Следственного комитета, отобрали квартиру в Подмосковье у тещи спортивного комментатора Виктора Гусева. О том, как это произошло, комментатор рассказал в интервью сайту kp.ru в субботу, 27 февраля.

Злоумышленники представились теще Гусева Ларисе Николаевной сотрудниками Следственного комитета и убедили её продать им квартиру, таким образом «помогая в поимке черных риэлторов». Мошенники заявили, что сделка по продаже квартиры якобы будет фиктивной и будет являться частью секретной операции «сотрудников правоохранительных органов».

Чуть позже аферисты перезвонили Ларисе Николаевне, поблагодарили за помощь в успешной операции, а затем выключили телефоны. Покупательница недвижимости тоже стала жертвой: она продала свою квартиру и отдала все сбережения, чтобы купить новую.

- Мы сразу написали обращение в прокуратуру. Нам пошли навстречу, быстро начали работу. Уголовное дело возбудили за мошенничество. Но что делать теперь с квартирой и ее покупательницей? Тут уже не уголовная, а гражданская история тоже, - сообщил Викторе Гусев.

По материалам прокурорской проверки уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».

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