«Приезжай, у меня забирают квартиру»: Комментатор Виктор Гусев объяснил, почему его теща поверила «черным риэлторам»

Спортивный комментатор Виктор Гусев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Приезжай, у меня забирают квартиру» — это слова тещи известного комментатора Виктора Гусева. Только это она и смогла произнести по телефону утром 25 февраля.

— Мы все рванули — думали, там бандюганы какие. Оказалось, что в квартире у Ларисы Николаевна сидит другая женщина с договором купли-продажи и плачет, — рассказывает телеведущий корреспонденту kp.ru.

Лариса Николаевна — так зовут тещу Гусева. К 76-летней пенсионерке пришла новая хозяйка ее квартиры. Как так получилось — в материале «КП».

ДАВИЛИ НА ОФИЦЕРСКОЕ ПРОШЛОЕ

Все закрутилось в конце январе. На мобильник пенсионерки звонили якобы сыщики. Представлялись работниками Следственного комитета. На связь выходили несколько лже-сотрудников, чтобы создать впечатление, что над делом работает целый отдел.

Все было обставлено как спецоперация по поимке «черных риэлторов». Для этого нужно было только продать квартиру. Естественно аферисты уверяли, что все не по-настоящему.

Лариса Николаевна Домрачева — вдова офицера, который служил на Байконуре. Сама работала там же, потом в военкомате. Руководствуясь патриотическими чувствами, решила помочь «следователям».

— Причем мошенники знали о ее прошлом, что она из офицерской среды. На эту жилку и давили, — рассказывает «Комсомольской правде» Виктор Гусев.

Квартира Ларисы Николаевны в подмосковном Лыткарино. Двухкомнатная, 42 квадратных метров. Дали ее в советские годы, дом 1974 года постройки.

САМА ОТДАЛА ДЕНЬГИ

Для убедительности преступники присылали в мессенджеры документы: с гербовым орлом, печатями — прифотошопили. В бумагах значилось, что идет спецоперация. Само собой, о секретном деле строго настрого наказали никому не говорить.

Аферисты отправили тещу Гусева в риэлторское агентство. Легальную контору, не мошенническую. Но пенсионерке наплели, что фирма «черная», на нее и будет облава. В то же время в компанию пришла честная покупательница из того же Лыткарино, подыскивали себе новое жилье.

— Лариса Николаевна все исполняла, что его диктовали мошенники. Показывала квартиру, цену за нее выставила ниже рынка — 3,6 млн рублей. Поэтому покупатель быстро нашелся. Сделку провели 11 февраля, деньги покупатель положил в банк. Ларисе Николаевне сказали, что купюры меченые. Попросили забрать сумму из ячейки. Потом приехала курьер, якобы от следователей. Она была в маске — как и все сейчас, и забрала деньги.

Вечером аферисты перезвонили Ларисе Николаевне, поблагодарили за помощь в успешной операции. После этого телефоны отрубили.

Через две недели пришла покупательница — принимать квартиру. В руках договор купли-продажи, заверенный в регпалате.

—Мы поехали в прокуратуру. Написали обращение. Нам пошли навстречу, быстро начали работу. Уголовное дело возбудили за мошенничество. Но что делать теперь с квартирой и ее покупательницей? Это уже не уголовная, а гражданская история: два дела в одном.

Покупательница тоже стала жертвой. Она продала свою квартиру и отдала все сбережения, чтобы купить новую.

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