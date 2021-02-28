Байден сделает заявление по Саудовской Аравии 1 марта Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом отметил, что Вашингтон 1 марта 2021 года объявит о изменениях в политике в отношении Эр-Рияда.

При этом, по словам главы Соединенных Штатов, изменения будут существенными. Об этом сообщает агентство Reuters.

Если власти Саудовской Аравии намерены сотрудничать с Америкой, то они должны прекратить нарушение прав человека, считает 46-й президент США.