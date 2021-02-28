Байден объяснил авиаудар США в Сирии готовящимися атаками на американских военных

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в письме Конгрессу заявил, что нанесенный Военно-воздушными силами США авиаудар по территории Сирии был необходим для предотвращения планируемых нападений проиранских группировок на американских военных и силы международной коалиции в Ираке.

В письме американский лидер завил, что «негосударственные группы ополченцев» принимали участие в нападениях на американский персонал и коалиции в Ираке, а также занимаются «постоянным планированием новых нападений».

«Я дал указание предпринять эти военные действия, направленные на защиту нашего персонала и персонала партнеров от нападений и таких нападений в будущем», - написал глава Белого дом в обращении к Конгрессу.

Байден также напомнил о праве США на самооборону. По словам американского лидера, Вашингтон всегда готов принять необходимые меры для самообороны, включая ситуации, когда правительство страны, откуда исходит угроза, «не желает предотвратить использование своей территории группами ополченцев, ответственных за нападения».

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что в ночь на 26 февраля в ответ на атаки на американские объекты в Ираке военные США приняли решение нанести авиаудар по нескольким объектам проиранских сил, расположенных на территории Сирии.