Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме у перенесших коронавирус Фото: Александр ГЛУЗ

У некоторых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, может появиться мультисистемный воспалительный синдром. Об этом главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, уточнив, что данный симптом в основном встречается у детей, однако сейчас его диагностируют и у взрослых.

Специалист пояснила, что мультисистемный воспалительный синдром подразумевает «комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунной агрессией организма самого к себя, с поражением разных органов-мишеней». «Это могут быть и почки, это может быть и сердце», - сообщила эксперт в беседе с телеканалом RT.

Лысенко рассказала, что очень много миокардитов впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца, которые могут быть транзиторными, то есть носить временный характер болезни.

Эксперт добавила, что на данный момент перед специалистами стоит задача выяснить, у скольких людей проявляется мультисистемный воспалительный синдром, а также определить способ его лечения.

Напомним, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что последнее время коронавирус начал проявлять черты сезонной инфекции, и предположила, что сезонным COVID-19 полностью станет в течение несколько лет.