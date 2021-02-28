Лавров рассказал, от чего зависит будущее Совета Европы

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и общеевропейский характер. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем письме генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич.

В своем послании, приуроченном к 25-летию вступления России в Совет Европы, глава МИД РФ также отметил, что организация должна «не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента».

«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер», - говорится в письме министра.

Глава МИД РФ также призвал не допускать превращения Парламентской ассамблеи Совета Европы в арену для сведения счетов, воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов и стремиться к независимости Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от идеологических и политических пристрастий.

Лавров также указал на отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине.

Напомним, ранее постпред РФ при СЕ Иван Солтановский опроверг слухи о скором выходе России из Совета Европы.