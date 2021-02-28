Японцы призвали готовиться к войне с Россией из-за военных учений на Курильских островах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели японских СМИ отреагировали на сообщения о российских военных учениях, начавшихся в пятницу, 26 февраля, на островах Южно-Курильской гряды.

Ранее популярные японские СМИ сообщили о начале маневров, ссылаясь на официальное заявление Минобороны России. При этом российское военное ведомство указало на плановый характер учений и напомнило, что предупреждало власти страны о них заранее. Однако многих читателей это не смутило.

Некоторые японцы подумали, что российские учения якобы были нацелены на подготовку к нападению на Японию, и призвали к шагам на опережение.

«Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!» - написал один из жителей Японии.

«Какой там возврат "северных территорий"?! Не идет ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?», - добавил второй.

Еще один назвал все происходящие провокацией в отношении Хоккайдо, и призвал японских властей задуматься о том, что делать, «если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов».

«То, что потеряно по результатам войны, и вернуть можно только войной! Нечего питать иллюзии», - заявил еще один.

Один из жителей Японии предложил продолжать переговоры с Москвой, однако, по его словам, гораздо эффективнее будет, если Токио направит в Россию «множество агентов, которые будут добиваться ее распада изнутри».

«Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить ее экономически: ограничивать ее экспорт, давить высокими импортными пошлинами и т.д.», - предложил другой.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора не существует, и Япония время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.