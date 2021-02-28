Минпромторг исключил дефицит продуктов в России Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты российского министерства промышленности и торговли полностью исключили возможность возникновения дефицита продуктов на территории России. В заявлении ведомства в воскресенье, 28 февраля, сообщается, что в настоящее время нет никаких фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка в государстве.

- Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен. У правительства нашей страны есть достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать в том случае, если этого будет требовать ситуация, - говорится в заявлении Минпромторга.

В министерстве отметили, что РФ обладает развитой и диверсифицированной системой торговли. Минпромторг постоянно находится в контакте с торговыми сетями, а также Минсельхозом, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщал сайт kp.ru, агентство Bloomberg сегодня опубликовало статью, в которой включило Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты. Отмечается, что цены на продовольствие в мире достигли максимального уровня за минувшие шесть лет.