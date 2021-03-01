Гуманитариев освободили от экзамена по математике в 11 классе Фото: Евгения ГУСЕВА

Пандемия коронавируса внесла изменения практически во все сферы деятельности, в том числе и в образовательный процесс. В этом году гуманитариев освободили от экзамена по математике в 11 классе. О том, почему так случилось и какие еще изменения ждут выпускников школ, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал директор Департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко.

По его словам, для тех ребят, которые намерены в этом году поступать в вузы оставили всего два обязательных экзамена: русский язык и математика. Однако для тех, кто все же планирует получить высшее образование, предстоит сдать только один экзамен - по русскому языку.

- И дополнительно к нему два, три или четыре предмета, в зависимости от того, какие предметы требуются для поступления в вузы на выбранные направления подготовки, - объяснил Семченко, подтвердив, что таким образом гуманитарии избавлены от математики.

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