Россияне стали есть меньше шоколада из-за пандемии

Россияне стали есть меньше шоколада Фото: EAST NEWS

В 2020 году россияне «не доели» примерно по одному килограмму шоколада. Из-за пандемии коронавируса многим пришлось экономить и отказываться от таких дорогостоящих сладостей. Такие данные привели в Россельхозбанке.

Исследователи отмечают, что потребление шоколада в России сократилось на десять с лишним процентов - с семи до шести килограммов на человека. Также в 2020 году сократилось внутреннее производство шоколада, а из-за валютных колебаний кондитерским компаниям пришлось заменить дорогостоящие ингредиенты на более бюджетные.

«Какао-масло и какао-бобы не производятся в России, их сложно заменить в традиционной рецептуре шоколада. Рост себестоимости продукции вынуждает производителей сокращать производство дорогих видов натурального шоколада в пользу изделий с меньшим его содержанием, заменять какао-масло иными ингредиентами», - цитирует руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова «Российская газета».

При этом эксперт добавил, что в связи с тем, что в России активно набирает популярность здоровый образ жизни, эксперты прогнозируют рост спроса на элитный шоколад с высоким содержанием какао. В целом, в России ожидается потребление шоколада в пределах 6-7 килограммов в год на одного человека, передает телеканал «360».