Twitter грозят штрафы до 13,5 млрд рублей за неудаление запрещенного контента Фото: REUTERS

Социальной сети Twitter, которая не удаляет по требованию Роскомнадзора запрещенный в России контент, грозят штрафы до 13,5 миллиарда рублей, в случае если онлайн-платформу оштрафуют за каждое конкретное нарушение. Об этом сообщил член Общественной палаты России, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Если же рассчитать, какие штрафы грозят Twitter, ориентируясь на данные, приведенные сегодня Роскомнадзором, то сумма по категориям составит от 6,8 миллиона до 20 миллионов рублей, а за каждое конкретное нарушение - от 3,4 миллиарда до 13,5 миллиарда рублей», - пояснил он.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 1 марта, Роскомнадзор направил Twitter более 28 тысяч заявок с требованием удалить материалы, признанные запрещенными на территории России, но социальная сеть не удалила более 2,8 тысячи постов с запрещённой в стране информацией. Как уточнили в ведомстве, с 2017 года онлайн-платформа не удалила 2 862 материала с запрещенным контентом.