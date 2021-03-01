Николя Саркози приговорен к одному году тюрьмы за коррупцию

Николя Саркози Фото: REUTERS

Суд признал бывшего французского лидера Николя Саркози виновным в коррупции и приговорили политика к трем годам тюрьмы за коррупцию. Из этого срока бывший президент Франции один год проведёт в местах лишения свободы, два года - условные.

Проходившие по делу двое других подсудимых, бывший адвокат экс-президента Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер, также признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

Как писал сайт kp.ru, суд признал политика виновным в деле о коррупции и торговле влиянием. По версии следствия, экс-президент США мог через своего адвоката обещать Азиберу должность в Монако в обмен на предоставление конфиденциальной информации о другом расследовании, которое касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.