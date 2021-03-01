Пашинян на митинге попросил прощения за все допущенные ошибки Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на митинге своих сторонников перед Домом правительства в центре Еревана попросил прощения за все допущенные кабмином ошибки. С места событий в понедельник, 1 марта, передает специальный корреспондент kp.ru Александр Коц.

- Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки. Я обещают извлечь уроки из этих ошибок, - заявил премьер-министр республики. Он добавил, что только народ Армении должен решать, кто будет у власти в стране.

Акция сторонников Пашиняна в Ереване Фото: Александр КОЦ

Никол Пашинян заявил также, что заявление Генерального штаба ВС о его отставке является результатом влияния бывшего президента Сержа Саргсяна. Премьер считает, что последний занимался подстрекательством военных, потребовавших отставки правительства. Пашинян выразил надежду на то, что нынешний президент Армении по вопросу начальника Генштаба примет решение, исходящее из интересов народа и стабильности.

Пашинян заявил, что заявление Генштаба ВС о его отставке является результатом влияния бывшего президента Фото: Александр КОЦ

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в Ереване проходят сразу два митинга: акция сторонников и акция противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протесты в Армении начались после того, как отставки главы правительства и всего кабмина республики потребовали ВС страны, заявив, что правительство больше не может «принимать адекватные решения».

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