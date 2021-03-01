В Ереване на два митинга собираются сторонники и противники Пашиняна Фото: REUTERS

В Ереване в понедельник, 1 марта, запланирована два митинга сторонники и противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиция планирует начать акции 18 часов на проспекте Баграмяна, а в десяти минутах неспешной ходьбы - на площади Республики в 18.30.запланирована акция сторонников главы правительства.

В Ереване на два митинга собираются сторонники и противники Пашиняна Фото: Александр КОЦ

Как передает корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, на проспекте Баграмяна за 40 минут до начала акции оппозиции, народу значительно больше, чем на Площади Республики, где собираются сторонники премьер-министра.

Две акции намечены на понедельник, 1 марта Фото: Александр КОЦ

Как писал сайт kp.ru, ранее противники Пашиняна ворвались в правительственное здание Еревана, где расположено несколько министерств, а также в префектуру центрального района столицы Армении. Участники акции выкрикивали лозунги «Нация, армия, победа» и «Армения без Никола», но в случае с правительственным зданием не прошли дальше поста охраны и покинули здание.

В Ереване на два митинга собираются сторонники и противники Пашиняна Фото: Александр КОЦ

Напомним, протестные акции в Армении усилились после того, как отставки Пашиняна и всего правительства республики потребовали Вооруженные силы страны, заявив, что кабмин больше не может «принимать адекватные решения».