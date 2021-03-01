В Словакии зарегистрировали вакцину «Спутник V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Словакия зарегистрировала и одобрила для применения российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», не дожидаясь регулятора Европейского союза. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

- РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Словацкой Республике. Это государство стало 39-ым в мире и вторым в Европейском союзе, которое одобрило применение на своей территории разработанной российскими специалистами вакцины, - говорится в сообщении фонда.

Как сообщал сайт kp.ru, в январе текущего года Венгрия первой в Европейском союзе официально разрешила применение на своей территории российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали ученые научного центра имени Гамалеи. Препарат одобрили в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований, а также всесторонней оценки вакцины в самой Венгрии.