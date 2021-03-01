Захарова рассчитывает на прозрачную работу Германии по делу Навального после призыва СПЧ ООН Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона надеется, что призыв Совета ООН по правам человека к международному расследованию дела Алексея Навального подвигнет ФРГ к прозрачной работе по данному делу. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Рассчитываем, что после призыва СПЧ ООН Германия перестанет скрывать «секретные материалы» по делу Навального и вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов. Совместная работа должна вестись прозрачно и на законной основе. Наши желания найти истину в этом деле совпадают, - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС.

Мария Захарова отметила, что Россия с самого начала просила, а теперь уже требует от немецких властей данные, которые бы доказали версию Берлина об «отравлении» блогера.

Напомним, сегодня специальные докладчики ООН по вопросу о внесудебных казнях и по свободе слова опубликовали заявление, в котором призвали провести международное расследование по делу Алексея Навального.