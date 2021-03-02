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Экономика

Матвиенко оценила, сможет ли Россия отказаться от доллара

Спикер Совфеда заявила, что россияне стали больше доверять рублю
Ася КУЗНЕЦОВА
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Матвиенко напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара

Матвиенко напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар останется в обращении в России, но необходимо снизить зависимость российской экономики от иностранной валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается, - ответила Матвиенко в интервью агентству РИА Новости.

Спикер Совфеда также заявила, что золотовалютные резервы России гораздо меньше стали зависеть от доллара, а вложения России в государственные обязательства США сократились за 10 лет в 30 раз.