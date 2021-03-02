Флористы дали совет, какие цветы выбрать на 8 Марта

Флористы объяснили, почему не стоит дарить на 8 Марта красные розы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 8 Марта остается все меньше времени, а это значит, что скоро в цветочных магазинах начнется настоящий ажиотаж. С полок в этот день сметается все, от веточек мимозы до экзотических букетов. По словам флористов, традиционно в этот день становятся популярными те цветы, которые не встретишь ежедневно. Это мимозы, ландыши, подснежники.

- Весной будут популярны весенние полевые цветы: тюльпаны, гиацинты, ранункулюсы и анемоны. Последние сейчас на пике спроса, - рассказывает телеканалу «360» флорист Элона Губаз.

Ранункулюсы относятся к сегменту премиум среди подарков, так как стоят совсем недешево.

Зачастую классические букеты радуют совсем недолго. В таком случае флористы предлагают присмотреться к цветам в горшках. Такие растения будут долго распускаться и радовать глаз. Еще долго простоит кустовая гвоздила и альстромерия, а вот за остальными цветами нужен тщательный уход. Это поможет продлить их жизнь.

- Все остальные растения трубчатые, и если постоянно менять воду, то смогут простоять неделю, - подлилась секретом Элона Губаз.

А вот красные розы дарить на 8 Марта флористы не рекомендуют. Уверяют, что подобные цветы успели надоесть девушкам. Спрос на красные розы, которые украшает веточка гипсофилы, появился в годы дефицита, сейчас же выбор цветов для дам огромный.

- Уже нет такой популярности у алых роз, что объясняется новым поколением мужчин, которые по-другому смотрят на своих девушек, - рассуждает владелица интернет-магазина цветов Светлана Ахметдинова.

Ранее стлао известно, что женщины мечтают получить на 8 Марта. Большинство (38%) считают идеальным подарком ювелирные украшения. Треть — парфюм, а 27% — подарочный сертификат, сообщает Пятый канал.