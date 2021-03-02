Из-за коронавируса Евровидение пройдет в урезанном формате Фото: REUTERS

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021» планируется провести вживую, но в новом урезанном формате. Об этом сообщил оргкомитет мероприятия.

«В феврале было объявлено, что "нормальный" формат конкурса песни "Евровидение" не может состояться в нынешних обстоятельствах... 65-й крупнейший в мире конкурс с живой музыкой может состояться в рамках "сценария B"», - говорится на сайте конкурса.

Новые правила проведения конкурса в Роттердаме связаны с эпидемиологической обстановкой и распространением COVID-19.

Гостям мероприятия из других стран будет рекомендовано соблюдать самоизоляцию за пять дней до отправления в Нидерланды, также максимум за трое суток до полета у них на руках должен быть отрицательный тест на COVID-19.

Что касается делегации из других стран, они должны будут оставаться в отеле, когда не репетируют или не участвуют в шоу. Работники сцены, а также артисты и журналисты будут регулярно сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Количество человек в делегациях будет сокращено. На площадке смогут работать 500 журналистов, еще 1 000 будут работать в онлайн-пресс-центре.

На данный момент неизвестно, смогут ли на конкурсе присутствовать зрители.

Напомним, в 2020 году организаторы отменили конкурс из-за начавшейся пандемии коронавируса. Представлять Россию на «Евровидении» тогда должна была группа Little Big с песней «Uno». В понедельник, 8 марта, на Первом канале пройдёт голосование, в котором телезрители смогут выбрать представителя страны на международном песенном конкурсе.