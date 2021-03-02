США заявили, что прекращают оказание помощи России из-за ситуации с Навальным. Фото: Антон Новодережкин. ТАСС

США прекращают оказание помощи России, за исключением срочной гуманитарной помощи. Такое заявление сделали в Госдепартаменте, указав на то, что такое решение было принято на фоне ситуации с Алексеем Навальным.

Как писал сайт kp.ru, США из-за ситуации с Навальным также выводят Россию из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений. Как отмечается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, частичное исключение будет сделано для космической сферы. Однако и там Штаты ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией.

Напомним, во вторник, 2 марта, Белый дом объявил о введении санкций по делу Навального. В санкционный список попали семь «высокопоставленных представителей» российских властей. Кроме того, были введены ограничения в отношении 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия».