В России отменили рекомендации по захоронению умерших из-за коронавируса

Специалисты убедились, что коронавирус передается только респираторным путем Фото: Иван МАКЕЕВ

В России отменили введенные в апреле прошлого года рекомендации по захоронению умерших из-за коронавируса, и теперь тела людей, которые стали жертвами заболевания COVID-19, не нужно кремировать или хоронить в закрытом гробу.

За прошедшие месяцы вирусологи и санитарные врачи убедились, что инфекция передается только респираторным путем, а заразиться от умершего невозможно. В неживом теле, как утверждают специалисты, вирусы, в отличие от бактерий, не живут. А значит, и угрозы не представляют.

«Если это не угрожает здоровью людей, то наиболее правильным вариантом христианского прощания с почившим человеком является совершение чина отпевания в храме», - так в беседе с ФАН прокомментировал эту новость руководитель информационного отдела Белевской епархии иерей Андрей Бухтояров.

Он добавил, что «для усопшего православного христианина, для его родных и близких, такое молитвенное прощание с земной жизнью, естественно, наиболее предпочтительно», и это очень хорошо, что такая возможность «сейчас снова появилась».

Напомним, как писал сайт kp.ru, правила проведения похорон умерших от коронавируса были разработаны в первую очередь для того, чтобы обезопасить тех, кто пришел проводить родных и близких в последний путь.